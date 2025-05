“Se l’Inter vincerà a Monaco, potrà infischiarsene di aver devoluto lo scudetto al Napoli, tutto verrà perdonato. Anzi, tutti verranno esaltati. Se a prevalere sarà il Psg, la stagione diventerà nera sotto l’aspetto sportivo. Economicamente no, perché i mega ricavi da Champions spingeranno il fatturato verso cime inesplorate. I tifosi però si nutrono di trofei, non di bilanci”.

Quella di ieri sera è stata una gara letta dalla Gazzetta (ma non solo) come la “preparazione alla finale di Champions, anche se a Monaco l’Inter sarà tutt’altra e ritornerà al 3-5-2”.

Il Como ha giocato in dieci uomini dal 41’ per l’espulsione di Reina, che ha chiuso la sua carriera con un rosso per un’uscita fallosa su Taremi, punita dal Var. Prima dell’espulsione, De Vrij aveva portato in vantaggio l’Inter su calcio d’angolo di Calhanoglu.