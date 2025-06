Un torneo a cui proprietà e dirigenza interista tengono particolarmente, come scrive il Corriere dello Sport: "Dubbi sui propositi nerazzurri in vista della rassegna iridata, comunque, non ce ne sono: l'Inter va in Usa per puntare al massimo, come detto chiaramente dagli stessi Marotta e Chivu. Per il club sarà anche una vetrina fondamentale, tenuto conto pure che la proprietà, Oaktree, è americana. E se qualcuno avesse ancora dei dubbi, li può cancellare andando a vedersi il video di presentazione che l'Inter ha realizzato in collaborazione con il celebre regista Spike Lee. Vietato nella maniera assoluta fare brutte figure, soprattutto dopo la debacle in finale di Champions".