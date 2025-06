CorSport: “Inter, non buona la prima. Chivu, ecco l’aspetto più urgente da sistemare”

"Con tutte le attenuanti del caso, non si può dire “buona la prima”. L’Inter di Chivu, infatti, ha debuttato nel Mondiale per club con un pareggio contro il Monterrey, che ha lasciato l’amaro in bocca per le troppe occasioni sprecate, ma anche per una prestazione con più ombre che luci". Apre così l'analisi del Corriere dello Sport sull'1-1 tra Inter e Monterrey all'esordio nel Mondiale per Club.

"Vero che si è visto qualcosa di nuovo. Come il baricentro più alto della squadra e una riaggressione più rapida, che ha permesso di recuperare il pallone in posizione più avanzata, oltre alla zona in difesa sui piazzati avversari. Quest’ultima novità, però, ha fatto subito flop in occasione del gol da corner di Sergio Ramos: comprensibile, peraltro, visto che occorre del tempo per far diventare automatici certi meccanismi. È andata meglio, invece, con le altre due novità, che, però, hanno funzionato giusto un tempo. Poi, nella ripresa, ha prevalso la stanchezza. E l’Inter ha finito per perdere distanze e compattezza, mentre il Monterrey ha potuto risalire il campo come non aveva praticamente mai fatto nella prima frazione", aggiunge poi il quotidiano che poi spiega cosa debba fare Chivu: