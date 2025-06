Contro il Monterrey spazio ai nuovi innesti: Sucic in regia o mezz’ala, Luis Henrique favorito sulla fascia. Out Dumfries, Calhanoglu e Zielinski

Alessandro De Felice Redattore 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 08:46)

La sfida contro il Monterrey segnerà non solo l’esordio dell’Inter al Mondiale per club, ma anche il debutto ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. L’allenatore rumeno sarà chiamato a fare scelte significative, dettate da infortuni e dalla necessità di testare subito i nuovi arrivati.

Come riporta Il Corriere dello Sport, gli assenti certi sono Calhanoglu, Dumfries, Zielinski, Bisseck e Pio Esposito. L’olandese ha accusato un affaticamento muscolare, aprendo di fatto la corsia di destra a Luis Henrique, uno dei volti nuovi della rosa. Il brasiliano, capace di agire su entrambe le fasce, è in netto vantaggio per partire dal 1’.

In mezzo al campo Sucic si candida fortemente per una maglia: Chivu lo vede come possibile mezz’ala ma non è escluso che possa agire anche in cabina di regia, ruolo in cui ha mostrato duttilità e visione di gioco. La sua titolarità appare sempre più probabile, soprattutto alla luce dell’assenza di Calhanoglu e delle incertezze legate alla posizione di Asllani.

Il modulo dovrebbe restare il 3-5-2, ma con interpretazioni più dinamiche. In difesa, confermati Bastoni, De Vrij e Pavard, mentre sulle fasce l’altro candidato è Carlos Augusto. Lautaro guiderà l’attacco, probabilmente in coppia con Sebastiano Esposito, con Thuram inizialmente in panchina.