"È per questo che il guardioliano Torrent, 62 anni, è stato chiamato solo un mese fa a salvare la rotta, giusto in tempo per il Mondiale: tra il 2007 e il 2018 è stato un consigliere di Pep tra Barcellona B, Barcellona, Bayern e City. Ne ha condiviso l’ascesa, ha assorbito le idee del maestro e le ha rielaborate nella nuova vita da capo allenatore al New York City, al Flamengo e al Galatasaray prima di arrivare in Messico, all’Atletico San Luis, con cui ha vissuto l’intera ultima stagione. In questo esordio attesissimo, a tranquillizzare l’allenatore catalano ci sarebbero i gol del capocannoniere stagionale, German Berterame, argentino con cittadinanza messicana, l’esatto contrario del Bebote milanista Gimenez, 22 reti in 41 presenze".