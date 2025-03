Denzel Dumfries si conferma un fattore fondamentale per l'Inter. Anche contro il Monza l'esterno olandese ha giocato un'ottima partita meritandosi la palma di migliore in campo per la Gazzetta dello Sport. Per Denzel il voto è 7: "Assiste Arnautovic di testa, guida la rimonta imponendo il suo fisico, andando a saltare su tutti i palloni alti. Certo, quel cucchiaio a fine primo tempo…".