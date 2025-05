"Sulle prime ieri l’allenatore ha torchiato la squadra nella rifinitura. L’altra arma è un’eccellenza dell’Inter a livello europeo: i gol segnati da azioni d’angolo. Nelle ultime due gare di Champions sono stati 4, equamente divisi tra Bayern e Barça. In totale in stagione sono stati 18: 11 in Serie A (dove nessuno ha fatto meglio), 4 in Champions, 2 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa, protagonista il solito Dumfries contro l’Atalanta. A Barcellona l’olandese ne ha segnati addirittura due. In Europa, soltanto l’Arsenal in stagione vanta numeri migliori. La forza dell’Inter consta nella combinazione di due fattori: il primo è dato dalla possibilità di avvalersi di due fantastici battitori quali sono Calhanoglu e Dimarco".