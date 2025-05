Se la finale di Champions del 31 maggio si avvicina ogni giorno di più, col suo carico ansiogeno di attesa mista a speranza, davanti ai nerazzurri si ripresenta subito questo strano campionato, che può regalare un cambio di scenario come nei veri thriller. La domenica interista sarà, comunque, vissuta su due binari. Da un lato Simone aspetta pacchi regalo da Parma, dall’altro cerca un sorpasso disperato battendo in casa la Lazio. Per questo secondo evento, necessario anche solo per continuare a crederci fino all’ultimo atto del campionato, il tecnico nerazzurro ritrova la compagnia al completo, escluso l’unico che fa un percorso a sé. Lautaro, si sa, è un pianeta diverso dagli altri alla Pinetina, sia per l’importanza catartica che ha nel gruppo sia perché il recupero al flessore sinistro, di nuovo indolenzito dopo la semifinale di ritorno, è necessariamente più lento. Per l’ultima stagionale a San Siro e per il tutto per tutto scudetto ci saranno anche i tre usciti con più cicatrici dalla Champions: Benji Pavard, ormai senza dolori alle caviglia, più Davide Frattesi e Henrikh Mkhitaryan, guariti dai rispettivi affaticamenti. Il francese, l’azzurro e l’armeno si aggregheranno definitivamente oggi, mentre ieri erano ancora a metà, un po’ di qua e un po’ di là. Un po’ si allenavano con i compagni e un po’ da soli, ma i tempi per il rientro sono rispettati: ci saranno tutti e tre contro la Lazio, anche se in panchina.