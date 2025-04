"I numeri parlano chiaro: in Italia la squadra di Inzaghi ha una media di quasi un gol subito a partita (0.97), in Europa di 0.1, un’inezia. Servirà chiaramente questa versione nerazzurra e non quella "ammirata" in campionato per uscire indenni dalla trasferta all’Allianz Arena dove di fronte ci sarà un Bayern con i cerotti, ma comunque fortissimo nella fase offensiva. I tedeschi hanno segnato 81 reti in 28 partite di Bundesliga (46 in 14 gare in casa), 117 in 43 incontri stagionali (media di 2.7 a match). Una macchina da gol".