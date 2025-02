La sconfitta del Napoli a Como ha aperto scenari interessanti per Inter, Atalanta e anche la Juve. La gara del San Paolo contro l'Inter capolista, dirà molto su un campionato combattuto come non avveniva da almeno tre anni.

"Il calendario delle prossime 12 giornate, però, consola gli uomini di Conte che dovranno affrontare, sulla carta, avversarie meno temibili rispetto alle rivali. Al netto dello scontro diretto con l'Inter in programma sabato prossimo alle 18, gli azzurri avranno altre 6 partite casalinghe e appena 5 in trasferta. Tra le squadre in lotta per l'Europa dovranno affrontare soltanto Fiorentina (9 marzo) e Milan (30 marzo) al Maradona e il Bologna fuori (il 6 aprile). Interessata, per il momento distrattamente agli eventi, che la Juventus, quarta a 8 punti dall’Inter. La storia del calcio narra di rimonte epocali", sottolinea Repubblica.