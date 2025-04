Tra i segreti del Bologna che lo scorso anno ha conquistato la qualificazione in Champions League e che in questa stagione si sta confermando ai vertici del calcio italiano c'è Sam Beukema: il difensore olandese è il perno della retroguardia rossoblu, e numerosi top club si sono messi sulle sue tracce. Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, i felsinei puntano a blindarlo: "Un Sam Beukema è per sempre. Magari non proprio, ma sicuramente sarà per qualche stagione ancora. Il Bologna [..] vuole blindare il suo difensore d'acciaio, quello che aveva la città delle torri nel destino".