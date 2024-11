«La grandezza dell'Inter, proprio per la strategia tattica di Conte, si è vista. Dopo l'uno a uno la squadra nerazzurra è riuscita ad entrare un pochino di più tra le maglie del Napoli. Secondo me sono mancati gli attaccanti nerazzurri con Lautaro e Thuram al di sotto del loro rendimento abituale. Poche volte hanno vinto i duelli e si sono fatti spazio. Il tiro è arrivato da fuori: in ritardo Meret, ma Calhanoglu tira bene». Così a Skysport il giornalista Stefano De Grandis ha commentato il pareggio tra l'Inter di Inzaghi e il Napoli di Conte.