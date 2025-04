La corsa scudetto continua lentamente, con Inter e Napoli che rallentano nell'ultimo turno di campionato. Gli azzurri non sono riusciti a sfruttare il pareggio dei nerazzurri al Tardini fermandosi sull’1-1 in casa del Bologna. Dopo il vantaggio firmato da Anguissa nel primo tempo, i partenopei sono stati raggiunti da una prodezza di tacco di Ndoye nella ripresa, dominata dai padroni di casa.

"È un duello al rallenty, altro che volata per lo scudetto. È uno scontro a distanza tra due avversarie stanche e occhio al calendario, d’ora in poi più impegnativo per la lepre che per l’inseguitore. Intanto un altro round interlocutorio. C’era da stabilire l’entità del segno “meno” nel distacco del Napoli dall’Inter e hanno avuto il loro peso sullo svolgimento del posticipo anche le minime in picchiata del Dall’Ara", sottolinea Repubblica.