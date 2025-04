Bologna ancora fatale

Ora l’ipotesi si riaffaccia alla finestra dopo che la formula è stata reintrodotta, in caso di arrivo alla pari, al posto della classifica avulsa. Ancora coinvolta l’Inter come nel 1963-64, annata in cui - altro collegamento - Juve e Milan cambiarono allenatore a campionato in corso. La controparte stavolta è il Napoli, che ha operato l’aggancio battendo sabato il Monza in trasferta e assistendo il giorno dopo alla sconfitta nerazzurra al Dall’Ara, in quella che gli sfottò dei tifosi hanno già trasformato nella “fatal Bologna”, ricordando l’errore commesso da Ionut Radu il 27 aprile, che aprì la strada alla vittoria rossoblù e allo scudetto del Milan. Inter e Napoli sono in testa a quota 71 e hanno cinque partite per mettere la testa davanti all’avversario sul traguardo. Per il fattore campo nessuna differenza: tre match in casa e due fuori a testa. Per quanto le avversarie, la squadra di Antonio Conte appare leggermente favorita su quella di Simone Inzaghi. Non per numero di impegni complicati, ma per il loro peso specifico: per il Napoli due avversarie tranquille (Torino e Genoa) e tre in lotta salvezza (Lecce, Parma e Cagliari, con quest’ultimo magari già salvo alla 38ª giornata); per l’Inter due avversarie in cerca di Europa (Roma e Lazio) e tre tranquille (Verona, Torino e Como).