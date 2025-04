La corsa scudetto è entrata nella sua fase più calda: Inter e Napoli, a cinque giornate dal termine del campionato, si trovano appaiate e pari punti, e l'ipotesi spareggio non è più uno scenario così impensabile. Così scrive Libero: "Più si va avanti, più aumentano le probabilità di spareggio tra Inter e Napoli. Ora sono entrambe padrone del loro destino ma anche dipendenti dal risultato dell'altra.

Del calendario si è già detto - quello nerazzurro ha due curve discretamente pericolose in Roma (domani alle 15) e Lazio, mentre quello azzurro che riparte dal Torino (domani sera) ne ha una scivolosa con il Lecce che deve salvarsi -, ma ognuna dovrà lottare soprattutto contro i propri - e di sicuro non banali - demoni. Il filotto di entrambe non è affatto scontato: dovessero seguire la media punti attuale, entrambe ne perderebbero una o ne pareggerebbero due di cinque. Ma è anche vero che ora il livello devono alzarlo entrambe".