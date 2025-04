Inzaghi può portare 290 milioni all'Inter!

Dopo aver perso all’ultimo minuto la finale di Supercoppa italiana a gennaio (6.7 i milioni versati dalla Lega all’Inter), attualmente la sua Inter è ancora in corsa in tre competizioni, oltre al Mondiale per club che prenderà il via il 14 giugno negli Stati Uniti. L’Inter è prima in Serie A, è in semifinale di Coppa Italia (1-1 l’andata col Milan, il 23 aprile il ritorno in casa) ed è nei quarti di Champions, con la fresca vittoria per 2-1 a Monaco nel match d’andata. Dunque, il tanto agognato Triplete è ancora a portata di mano. Difficilissimo da conquistare, però teoricamente ancora lì. Se l’Inter dovesse riuscire nell’impresa, entrerebbero nelle casse della società, solo di premi da Lega Serie A e Uefa qualcosa come 164.3 milioni, 171.2 con la finale di Supercoppa italiana di gennaio. Il tutto senza considerare i bonus dagli sponsor del club per i successi ottenuti e i diritti tv (lo scudetto della stella, per esempio, è valso circa 100 milioni). Per altro a questi 171.2 milioni andrebbero aggiunti i 4 per la partecipazione alla Supercoppa europea. Dunque, il bottino salirebbe a 175.2. E, qualora Inzaghi riuscisse a completare l’opera con il Mondiale per club, la cifra diventerebbe astronomica: 290.2 milioni di soli premi in una singola stagione. Ovviamente qui si parla di ottenere il massimo.