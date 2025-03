Quanto già successo negli ultimi precedenti insegna che l'Inter sa come far male all'Atalanta. Di più, è proprio una questione di struttura. Che poi viene sicuramente valorizzata. Su questo si sofferma la Gazzetta dello Sport di oggi: "Inzaghi ha vinto gli ultimi 7 duelli, non significa che abbia già in tasca anche l'ottavo, ma significa che non sono state solo coincidenze. L'Inter ha qualcosa che geneticamente fa male alla Dea. La miglior costruzione bassa del torneo, per esempio. Pressare Gatti, Thuram e Locatelli è più facile.