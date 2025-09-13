"L'alibi ci sarebbe un po' per tutti (la prima partita post mercato, le nazionali), ma per l’Inter un po’ di meno,visto che i suoi trasferimenti (salvo Akanji) li ha chiusi a giugno e dopo Mondiale e 40 giorni di allenamenti sarebbe già tempo di vederne i primi frutti. «Non sono qui perstravolgere, ma per aggiungere»: non è un claim ma la missione che Chivu si è dato. Del resto la squadra è la stessa di prima, ringiovanita e rinforzata solo nelle riserve. Impossibile stravolgerla. Non c’è più Pavard, che non ha chiesto di andarsene: se Akanji con due soli allenamenti in gruppo prenderà subito il posto a Bisseck, Chivu rispetterebbe le gerarchie tecniche e un po’meno le dinamiche di gruppo, cui sembra dare molta attenzione, da ex calciatore e giovane allenatore", scrive il quotidiano.