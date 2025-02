"La scelta di Inzaghi, questa sì, è orientata alla super sfida di sabato prossimo a Napoli. Il turco è ancora lontano dal top della condizione e con il Genoa rifiaterà, per presentarsi al meglio allo scontro al vertice con gli uomini di Conte. Da quando era rientrato dopo il problema muscolare al polpaccio, Calha aveva giocato sempre, e da titolare. 4 partite in due settimane tra Milan, doppia sfida alla Fiorentina e Juventus. Niente turnover invece tra difesa e fasce: al netto del debutto in A di Martinez in porta, Acerbi guiderà il trio con Pavard e Bastoni, come nel derby di Italia della scorsa settimana, mentre Dumfries e Dimarco spingeranno sugli esterni (Carlos Augusto, fuori causa stasera, rimarrà out anche con la Lazio in Coppa Italia ed è a rischio per la trasferta di Napoli)", aggiunge Gazzetta.