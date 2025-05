"Un punto, un solo punto tra Conte e Inzaghi: a due giornate dalla fine, resta da capire se si tratti di un’enormità, oppure di un’inezia. Resta da capire semplicemente… tutto, insomma! Ma di sicuro di questi tempi la pioggia fa bene all’Inter, fradicia e in estasi dopo aver schiantato il Barcellona a San Siro e più ancora bagnata ieri a Torino, se possibile, vincendo e surfando sull’onda di una speranza di un miracolo a posteriori del Genoa a Napoli. Miracolo poi arrivato, in effetti. A differenza del Toro, i rossoblù hanno dunque stoppato Conte su un pareggio tanto inaspettato quanto incredibile: e adesso le distanze in vetta si sono ridotte a un solo punto. L’Inter non solo non molla, non s’incrina, non si addormenta, non si rilassa, non stacca la spina in campionato (e ci mancherebbe!), ma adesso ricomincia persino a crederci, e a crederci come mai", sottolinea Tuttosport.