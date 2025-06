Inter, nodo Inzaghi: Simone non allontana i dubbi. Ha già deciso cosa fare?

L’Inter è chiamata a rimettere insieme i cocci e in fretta dopo la clamorosa debacle in finale col Psg. Perché la stagione non è finita, la Champions è alle spalle ma all’orizzonte c’è il Mondiale per Club. Il primo nodo da sciogliere riguarda il futuro della panchina: Simone Inzaghi resta o no?

"Simone non allontana i dubbi. Ha già deciso cosa fare? «Vedremo nei prossimi giorni con la società, dopo una finale, la seconda in tre anni, c’è troppa delusione amarezza per cercare di pensare, ci sarà tempo per parlarne con calma. I dirigenti sono stati nello spogliatoio, provano amarezza, ma sono sempre molto presenti». Il risultato è pesantissimo: «I primi a saperlo siamo io e i ragazzi, non è stata la vera Inter. Sono orgoglioso del percorso, il Psg ha meritato di vincere la Champions, è una squadra più forte di noi. Dovevamo essere più bravi di loro stasera e non ce l’abbiamo fatta, abbiamo approcciato male la gara, dopo il gol ci siamo allungati e abbiamo facilitato il loro compito. Questa sconfitta brutta non cancella quello che abbiamo fatto per arrivare a Monaco".