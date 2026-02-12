Sabato la Juve, poi l'Inter avrà due trasferte delicate anche perché agli antipodi. Prima il freddo della Norvegia poi la gara a Lecce

Sabato la Juve, poi l'Inter avrà due trasferte delicate anche perché agli antipodi. Prima il freddo della Norvegia poi la gara a Lecce:

"Nella prossima settimana, l’Inter affronterà due trasferte agli antipodi climatici. Martedì volerà in Norvegia, a Bodo, per l’andata degli spareggi Champions. Mercoledì 18 alle 21, orario d’inizio, è prevista una temperatura di meno 5 gradi (percepito meno 13). Rientrati dal Circolo Polare Artico, venerdì i nerazzurri voleranno a Lecce per la partita di sabato 21 al Via del Mare, alle 18, con temperatura prevista di 12 gradi (percepito 10). L’escursione termica sarà notevole e lo staff lavorerà per evitare fastidi e complicazioni", sottolinea La Gazzetta dello Sport.