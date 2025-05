"Da sogno. Non è stata una partita. Sembrava il romanzo di Italia-Germania ai Mondiali del 1970 o un match tra due giganti del pugilato come Cassius Clay e Foreman. Inter e Barcellona, dopo 120 minuti, erano ancora in piedi sul ring di San Siro per darsi un pugno più forte dell’altro all’ultima ripresa tra due boxeur sfiniti dalla stanchezza. Frattesi ha spedito i blaugrana al tappeto con il colpo del ko: è finita 4-3 ai supplementari. Un’impresa titanica. Simone Inzaghi, due anni dopo Istanbul, è tornato in finale di Champions. A Monaco di Baviera potrà entrare nella storia come Helenio Herrera e Mourinho. Non era scontato rimandare a casa un fenomeno come Yamal e i ragazzini terribili di Flick. Successo limpido e meritato, poteva finire con lo stesso risultato al Montjuic senza il gol annullato a Mkhitaryan. Una notte da raccontare ai nipotini, una delle più belle nella storia del calcio italiano", sottolinea il Corriere dello Sport.