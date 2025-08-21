"Quasi un mese e mezzo dopo l’operazione, Davide Frattesi è a un passo dal rituffarsi nella mischia. Questa settimana il centrocampista dell’Inter dovrebbe tornare a lavorare con i compagni e dopo due annate trascorse a mordere il freno, con Simone Inzaghi in panchina, quella che sta per cominciare può essere la stagione da vivere come protagonista in maglia nerazzurra. A causa dei problemi fisici, l’ex Sassuolo non era riuscito a mettersi subito in mostra a giugno al Mondiale per club con Cristian Chivu. Dovrà recuperare sul campo il tempo perso, convincendo il nuovo allenatore di poter diventare uno dei punti fermi della squadra.

Alla fine di maggio le prospettive erano completamente diverse e una cessione sembrava l’unica strada percorribile, con l’ultimo strappo consumatosi a Monaco con Inzaghi. L’addio del tecnico piacentino ha cambiato le carte in tavola. Il club ha scelto di tenerlo puntando ancora su di lui e per Frattesi adesso c’è la possibilità di aprire un nuovo capitolo, inseguendo quella continuità nelle presenze sul campo che nei primi due anni a Milano non ha mai avuto. Uno step importante è già fissato all’orizzonte, ossia la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2028. Se ne parlerà da settembre con la prospettiva di un allungamento rispetto all’accordo trovato due estati fa. Nel frattempo nel reparto è arrivato un altro concorrente di rilievo come Sucic, deciso anche lui a recitare un ruolo da protagonista nella zona nevralgica del campo".