"I nerazzurri hanno avuto la chance per riaprire e di fatto chiudere il campionato, ma nella ripresa alcuni errori - Acerbi-Bastoni nel disimpegni sull'1-1 e Bisseck col braccio largo per il rigore del 2-2 - e la mancata cattiveria nel trovare il terzo gol (in particolare Arnautovic nel recupero), hanno "sgambettato" il finale di gara dei ragazzi di Inzaghi. Che adesso possono solo sperare in uno scivolone difficile da prevedere del Napoli: meglio concentrarsi sulla finale di Champions del 31".