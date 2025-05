Il cammino europeo che ha riportato l’Inter a questo punto è cominciato molto prima di questa stagione. È iniziato in una notte dolorosa: la finale di Istanbul del 2023. Da allora sono trascorsi 721 giorni, vissuti con il peso di un’occasione mancata e con il desiderio di ritrovarsi di nuovo lì per alzare la coppa più importante a livello di club.

"Settecentoventuno giorni a lavorare per questo, settecentoventuno notti a ripensare a quello che poteva essere e non è stato; settecentoventuno notti a sognare un’altra notte come questa. Non sempre il calcio e la vita regalano seconde opportunità, ma il gruppo di Inzaghi ha saputo guadagnarsene una dopo appena due anni. La sensazione è che, prima ancora di lottare contro le migliori avversarie d’Europa, questo gruppo abbia lottato contro il tempo", sottolinea il Corriere dello Sport.