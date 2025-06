Dopo il pareggio all'esordio nel Mondiale contro il Monterrey, l'Inter cerca la prima vittoria targata Chivu contro gli Urawa Red Diamonds, in campo stasera a Seattle alle 21 ore italiane.

"Doveva essere un brindisi con dell’ottimo saké, ma la sfida di stasera ha cambiato sapore per l’Inter: se i nerazzurri ricevessero un inatteso colpo di katana dall’Urawa Red Diamonds, allora il Mondiale per Club potrebbe essere compromesso. La squadra di Saitama ne ha appena presi 3 dal River, ma ha corsa ed entusiasmo, più un tecnico con un amico a Milano: Maciej Skorza è l’allenatore polacco tornato alla guida dei giapponesi nell’agosto 2024 dopo una pausa di otto mesi. Molto vicino a Zielinski, che non ci sarà, ammira anche Zalewski, che potrebbe trovarsi di fronte a sorpresa", analizza La Gazzetta dello Sport.