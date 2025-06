Le ore seguente alla pesante sconfitta col psg sono state le più brutte degli ultimi anni in casa Inter

2 giugno 2025

Il post finale è stato drammatico per tutto il gruppo Inter. I giocatori non sono riusciti a spiegarsi il motivo della non prestazione e hanno vissuto in silenzio il viaggio di ritorno verso Milano.

"La squadra di Inzaghi ha vissuto le ore più orribili degli ultimi 4 anni: sono iniziate al momento del gol dell’ex Hakimi e fino all’atterraggio in patria, che ha aggiunto sale alla ferita. Niente a che vedere con gli altri momenti duri dell’era Inzaghi, gli scudetti persi nel 2022 contro il Milan e in questo 2025 contro il Napoli hanno fatto molto meno male dei cinque schiaffi parigini. Per non parlare del ko nella finale del 2023: nell’aereo di ritorno da Istanbul, dopo la sconfitta subita contro il Manchester City di Guardiola, la delusione si annacquava nell’orgoglio. Stavolta, invece, si aggiungeva soltanto nero stupore e incredulità per quanto vissuto in campo. La squadra era entrata in campo convinta di farcela, come normale che sia, soprattutto dopo aver eliminato Bayern e Barça. Dopo pochi minuti, però, tutti erano atterriti in volto", racconta La Gazzetta dello Sport.

"Nello spogliatoio dell’Allianz Arena sabato notte i nerazzurri hanno ascoltato discorsi orgogliosi, prima del tecnico e poi dei dirigenti: è stato rivolto un grazie collettivo per una stagione, comunque, da ricordare. Nessuno, però, tra i giocatori ha avuto la forza di parlare troppo, anche perché il 5-0 era ancora troppo vicino. Il pullman ha attraversato la città tedesca fino all’albergo: c’era già un piano per gestire l’eventuale arrivo di un mare di tifosi nerazzurri in festa in caso di vittoria della Champions, ma attorno all’hotel regnava una tristissima quiete. C’erano gli stessi musi lunghi ieri durante il viaggio per Malpensa, poi ad Appiano la truppa si è temporaneamente sciolta: i non nazionali sono attesi per preparare il Mondiale per Club lunedì prossimo, almeno secondo il piano redatto da Inzaghi. Varrà quello, fino a ordine contrario", aggiunge Gazzetta.