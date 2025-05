"L’Inter dovrà dimenticare in fretta l’accaduto perché il Psg è alle porte e anche perché la follia di questo campionato non fa escludere niente, neppure altri fuochi d’artificio negli ultimi 90’ che sembrerebbero già scritti. Ma nello stesso tempo, dovrà prendersela solo con se stessa per quanto accaduto ieri a San Siro: lo stesso teatro che aveva visto riacciuffare il Barça all’ultimo soffio, ha assistito a un harakiri insensato sempre nel finale, quando il sorpasso in classifica era già diventato realtà, non una ma due volte. Mentre Barella ha concluso dando testate sul campo, alla fine il cerino è rimasto solo in mano al tecnico, pure espulso nella baraonda finale. È rimasto per quasi un’ora dopo la partita chiuso negli spogliatoi con i suoi giocatori e i dirigenti, nello stesso tempo il collega laziale, anche lui espulso, completava l’intero rosario di interventi tv e conferenza stampa", aggiunge Gazzetta.