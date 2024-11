È Francesco Acerbi il migliore in campo tra le file dell'Inter nella gara di ieri contro il Napoli. Il difensore, da 7 in pagella, ha infatti letteralmente annullato Lukaku: "Contro di lui, Lukaku può giocare solo di sponda, mai fronte alla porta. Suo il primo tiro in porta nerazzurro, ma pure una preziosa scivolata per sbarrare la strada a Kvara".