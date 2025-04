Top e flop del Corriere dello Sport dopo il derby d’andata di Coppa Italia tra Milan e Inter. È Hakan Calhanoglu il migliore per il quotidiano: “Quando vede rossonero si scatena. Tira fuori dal cilindro una botta tremenda che non lascia scampo a Maignan. Mette ordine quando la palla scotta, da leader del centrocampo interista”, si legge. Voto 7 per il regista turco.

Delude Frattesi, che prende 5. “Per eccesso di frenesia prende qualche decisione non proprio corretta nell’ultimo passaggio. A fine primo tempo spreca una grande opportunità per il vantaggio. Inzaghi non contento lo toglie”. Ma il peggiore per il CorSport è Bisseck: “Il confronto con Leao è bello quanto impegnativo. Il movimento di Abraham è da vera punta, non riesce a contrastarlo sull’1-0. Prende prima il giallo e poi esce”. 5 anche per lui.