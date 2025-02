Inter-Genoa, pagelle CdS: Lautaro trascina, i diffidati si trattengono

Le pagelle del Corriere dello Sport raccontano di una vittoria sofferta dell'Inter con Inzaghi che mette in cassaforte punti importanti e un po' di morale in vista della sfida con Conte che dirà molto su questa stagione. Era una gara sicuramente particolare per Josep Martinez, il portiere che ha dovuto Sommer per l'operazione alla mano e proprio nella gara contro la sua ex, il Genoa. In pagella, per il quotidiano sportivo merita 7, come Lautaro che è riuscito con il suo gol a far esplodere di gioia il Meazza. "Indossa i panni del trascinatore vero in una serata alquanto complicata, anche se in pieno recupero spreca la possibile doppietta", il giudizio sull'argentino.

C'erano tre diffidati nella gara contro il Genoa e a rischio c'era la partita contro il Napoli. Ne ha risentito la partita: 6 per Bastoni "che deve andarci coi piedi di piombo per via della diffida", a Barella 6.5 perché non cade nella trappola del giallo e becca l'incrocio dei pali. Infine "Mkhitaryan 5,5.Rispetto al solito ha bisogno di qualche tocco in più per avviare la giocata. In più, essendo diffidato, rischia grosso con un fallo in mezzo al campo nella ripresa". Asllani è partito da titolare per dare fiato e tempo a Calhanoglu, ma non raggiunge per il CdS la sufficienza: "Fatica a rimanere nel vivo del gioco della squadra perché quando serve si fa vedere poco. Voto: 5.5". Lo sostituisce proprio il turco al 21esimo del primo tempo e da un suo assist arriva il gol di Lautaro. Per lui 6.5: "Punta a giocare il più semplice possibile in attesa di salire di tono come ai tempi migliori".