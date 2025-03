Questo grazie alla qualità nei calci piazzati di giocatori come Calhanoglu, Dimarco, Asllani e Barella, capaci di servire palloni perfetti per i saltatori nerazzurri. Il gioco aereo è infatti un punto di forza della squadra, che può contare su difensori centrali abili di testa, attaccanti esperti e incursori come Frattesi e Dumfries.

Questa caratteristica si traduce in un dato impressionante: l’Inter ha segnato 10 gol da calcio d’angolo, più di qualsiasi altra squadra in Serie A. La rete di Carlos Augusto contro l’Atalanta si aggiunge a una lunga lista, che comprende marcature di Thuram (contro Atalanta e Parma), Lautaro Martinez (contro Cagliari e Genoa), Dumfries (contro Juventus ed Empoli) e De Vrij (contro il Milan). Senza dimenticare l’autogol di Pongracic nella sfida contro la Fiorentina, nato proprio da un calcio d’angolo erroneamente assegnato.

Ma i nerazzurri non si fermano qui. Il dominio nel gioco aereo si estende oltre i corner: in campionato, l’Inter ha segnato 13 gol di testa, il miglior dato tra i cinque principali tornei europei. In totale, 20 delle 65 reti stagionali in Serie A sono arrivate su azione da calcio da fermo, un’incidenza del 31%.