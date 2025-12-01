Decisiva la doppietta di Lautaro che porta la squadra di Chivu a un punto dalla coppia di vetta Milan-Napoli

Andrea Della Sala Redattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 08:32)

Dopo le sconfitte con Milan e Atletico Madrid, l'Inter torna alla vittoria con il Pisa. Decisiva la doppietta di Lautaro che porta la squadra di Chivu a un punto dalla coppia di vetta Milan-Napoli.

"E poi ci ha pensato Lautaro. Quando lo 0-0 incombeva, e anzi il Pisa tramava per il colpaccio, una doppietta di Lautaro Martinez ha risolto i problemi. L’Inter ha vinto, si è messa alle spalle gli scivoloni contro Milan e Atletico e ha agganciato la Roma a 27 punti, un gradino sotto la coppia regina formata da Milan e Napoli a 28: la corsa scudetto è un rebus apertissimo. Il centravanti è salito a quota 163 reti in nerazzurro. Martinez diventerà un mito della storia del club, anche se gli manca l’ultimo passo, l’essere decisivo nelle partite importanti come lo è contro avversari di livello inferiore. Non si può dire che l’Inter abbia giocato una grande partita. La vittoria è arrivata perché la strategia del Pisa era dispendiosa e ha retto per 60-70 minuti, e perché, sullo 0-0, la squadra di Alberto Gilardino ha fallito due occasioni notevoli. Quando la piccola non coglie l’attimo, la grande alla distanza viene fuori, è una legge di natura", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter è prigioniera di un paradosso: se gioca bene, come è successo nel derby e contro l’Atletico Madrid, perde; se traccheggia e rischia, come a Verona e ieri a Pisa, vince. Forse è una questione di testa, forse negli interisti striscia la convinzione che, contro il Pisa e affini, prima o poi il gol arriverà, ed è un pensiero pericoloso. Avvicinare prestazione e risultato è la missione di Cristian Chivu. Quando l’Inter tentava di far valere il proprio tonnellaggio, il Pisa assorbiva l’urto e lo rovesciava, lo trasformava in energia positiva per le ripartenze. Gilardino ha potuto permetterselo perché molti dei suoi hanno stazze importanti. L’Inter ha scontato un drammatico deficit di tecnica, nel primo tempo della scontentezza. Quasi nessuno saltava l’uomo. Anzi, Luis Henrique, costato 25 milioni, scappava dall’uomo, tornava indietro e appoggiava al compagno più vicino".

"La questione è la solita: contro avversari come il Pisa la vittoria in qualche modo l’Inter se la prende, ma se il livello si alza, la faccenda si complica. Di buono c’è che la squadra non pareggia, zero segni X tra campionato e Champions. Ha perso 5 partite, quattro in Serie A e una in Europa, e si dice che cinque sconfitte siano troppe a questo punto della stagione. Lo sarebbero se l’Inter non vincesse tutti gli altri match, come finora è capitato. L’Inter è in corsa per lo scudetto e per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Non è poco, è quello che ci si aspettava", aggiunge Gazzetta.