"Ronaldo dopodomani ci sarà. E non sarà ovviamente l’unico ex nerazzurro a spingere l’Inter verso la quarta Champions della sua storia, dalla tribuna dell’Allianz Arena. Perché l’elenco dei tifosi speciali che assisteranno dal vivo alla finale di Monaco contro il Psg è lungo e ricco di campioni del passato. Da Walter Samuel a Wesley Sneijder, da Julio Cesar a Marco Materazzi, da Esteban Cambiasso a Goran Pandev e Ivan Cordoba, la rappresentanza dell’Inter del Triplete sarà corposa, tra inviti arrivati dall’Inter e altri dalla Uefa. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti nel 2010 era stato il primo giocatore a stringere la Champions tra le mani, come spetta al capitano, e sabato lo farà ancora. Lui e Javier Pastore, ambasciatore del Psg, porteranno la coppa in campo poco prima dell’inizio della partita, mentre il violinista David Garrett suonerà una versione riarrangiata di “Seven Nation Army” dei White Stripes. Per restare in tema di musica, durante la cerimonia di apertura della finale si esibiranno anche i Linkin Park", riporta La Gazzetta dello Sport.