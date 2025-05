"L’Inter è in piedi e cova dei rimpianti contro una squadra incapace di difendersi, ma formidabile quando attacca e innescata dal talento esagerato di Lamine Yamal, diciotto anni il 13 luglio, che trasforma lo stadio Olimpico in una specie di Luna Park. Il ragazzino della Masia sta diventando il migliore del mondo ed è solo alla centesima gara con il Barcellona: leggero e letale. È Lamine, con l’Inter in vantaggio di due gol, a rimettere in carreggiata i catalani. Ed è sempre lui, alla fine, a colpire l’incrocio dei pali che fa tremare Inzaghi".