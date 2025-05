L’Inter si è prepara al meglio per la sfida più attesa della stagione. Tutti i giocatori sono rimasti in ritiro ieri sera, alla vigilia della partenza, una strategia studiata per evitare ogni tipo di distrazione e di stress. La partenza è stata fissata questa mattina alle 9.30 da Appiano Gentile, con il decollo alle 10.20 dall’aeroporto di Malpensa.

Una volta atterrati a Monaco, i nerazzurri sosterranno l’ultimo allenamento nel pomeriggio, alle 17.30, direttamente all’Allianz Arena, dove si giocherà la finale. Ieri sono andate in scena le ultime prove tattiche, in cui Simone Inzaghi ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la notizia più importante riguarda il recupero di Pavard: il difensore francese prenderà il posto di Bisseck, rappresentando così l’unica novità rispetto alla formazione che ha eliminato il Barcellona in semifinale.

In più, nonostante non sia stato inserito nella lista dei convocati per la gara, anche Correa sarà presente nella spedizione a Monaco: la sua presenza è considerata fondamentale per lo spirito del gruppo e per motivare i compagni nello spogliatoio.