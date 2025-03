"Inzaghi ha potuto permettersi di richiamare in panchina Thuram, non ancora in piena forma, Barella e De Vrij, stanchi, dando spazio a Taremi, Frattesi e Bisseck. Un approccio saggio, in vista della sfida con il Monza di sabato a San Siro. Inzaghi, che da ieri è l’allenatore nerazzurro con più partite vinte in Champions (22), dovrà decidere chi fare giocare in porta fra Martinez, che se l’è cavata benissimo, e Sommer, rientrato dall’infortunio. Potrebbe alternarli, visto che tre giorni dopo a Milano arriveranno gli olandesi, che a San Siro passarono con il Milan. Questa volta per loro sarà più complicato", chiosa il quotidiano.