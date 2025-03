Prosegue in questi giorni l'accostamento di Nico Paz e Arda Guler all'Inter. Entrambi di proprietà del Real Madrid, potrebbero finire per calpestarsi quasi i piedi in blancos, da qui quindi nasce la suggestione legata ai nerazzurri. In viale della Liberazione sono molto attenti agli sviluppi e hanno già fatto partire il fronte diplomatico per anticipare eventuali concorrenti. Solo uno dei due ovviamente potrebbe viaggiare verso Milano: chi quindi il preferito? Lo spiega TuttoSport in edicola stamattina.