È come se Inzaghi/Farris avessero preferito seguire piani già scritti, senza avere la sensibilità di annusare l’aria e il coraggio di improvvisare. Solo una spaccata sbagliata di Pellegrino nel finale evita che il mood degli interisti precipiti dal sogno triplete all’incubo di un finale di stagione di tormenti, ma l’occasione buttata per mettere pressione al Napoli (domani alle prese con un impegno a dir poco complicato a Bologna) resta in ogni caso clamorosa. Di quelle destinate a tormentare molte notti, se Conte, a sua volta squalificato, invece dovesse scavallare l’ultimo ostacolo sulla carta veramente impegnativo e portarsi a -1. La sfida per Inzaghi, visto che le rotazioni con questo calendario e questi impegni sono inevitabili, è questa: preservare le energie mentali al pari di quelle fisiche. E assicurare un minimo garantito di personalità in ogni momento. Nessuno pensa sia facile ma è quanto occorre per proseguire sui tre fronti. Nei cambi non basterà più avere riguardo alla stanchezza ma anche al contributo di leadership che chi entra e chi esce è in grado di dare.