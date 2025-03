"Questa sosta somiglia sempre di più a una riunione di famiglia, e allora Simone osserva il bicchiere e non può non vederlo mezzo pieno: da Sommer ad Acerbi, da Dumfries a Mkhitaryan e Dimarco fino alla ThuLa, la sua Inter è (quasi) tutta qui ed è la migliore premessa possibile per affacciarsi sul mese di fuoco che sta per iniziare". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al post pausa delle Nazionali.

Da domenica 30 marzo - Inter-Udinese - al weekend del 27 aprile - quando ci sarà Inter-Roma - i nerazzurri disputeranno 9 partite che potrebbero anche diventare 10 qualora la squadra di Inzaghi eliminasse il Bayern Monaco. "C’è da spingere per mantenere la velocità di crociera e magari scappare in campionato e sì, la situazione è quella sperata dall’allenatore: ci saranno anche i muscoli di Lautaro e Dumfries da tenere d’occhio (per entrambi gli esami sono fissati per lunedì), ma ad Appiano c’è il pienone e questo conta adesso. Perché tutto o quasi passerà direttamente dalle mani di Inzaghi, che potrà continuare a gestire in prima persona il capitale umano della sua Inter e pianificare la ripartenza, senza dover aspettare “buone notizie” dai ritiri delle nazionali in giro per il mondo", commenta La Gazzetta che poi riporta le news di campo, ossia il rientro, parziale, in gruppo di Dimarco mentre Darmian e Zalewski ieri hanno lavorato sul campo.