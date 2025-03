"Non solo Marcus, ieri è stato il giorno del definitivo ritorno in gruppo di Federico Dimarco, pronto a ristabilire le vecchie gerarchie sulla fascia sinistra. Dall’altro lato, Darmian sarà chiamato a tamponare il buco lasciato da Dumfries, che lotterà contro il tempo per esserci all’andata col Bayern l’8 aprile, progetto molto complesso. Intanto, l’eterno Matteo, reduce da un mese fuori, ieri ha passato l’ultimo giorno solo parzialmente in gruppo: aumenterà la spinta verso domenica. Zalewski, esattamente come De Vrij, dovrebbe essere considerato completamente recuperato tra domani e venerdì. Nei piani dello staff, comunque, c’è l’idea di presentare la migliore formazione possibile al netto degli assenti: l’Udinese è considerata una squadra particolarmente fisica e insidiosa contro le big, chiedere a Napoli e Atalanta per conferma. Bisseck dovrebbe incastrarsi sul centro-sinistra in una difesa completata da Acerbi e Pavard, mentre in mezzo ecco il vecchio caro trio che ha fatto le fortune di Simone: oltre Mkhitaryan, riposato durante la sosta, dentro i soliti Calhanoglu e Barella, che invece in nazionale hanno dovuto sudare", aggiunge il quotidiano.