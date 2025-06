Tra i giocatori dell'Inter che si giocano di più in questo Mondiale c'è Pio Esposito . Dopo la grande stagione con lo Spezia è tornato all'Inter e vuole rimanerci. Il club valuta la soluzione migliore per il futuro, intanto stanotte sarà titolare con Lautaro.

"Sabato compie 20 anni ma non lo dribbli mai, non va mai in fuorigioco nelle dichiarazioni. E neppure tecnicamente. Ed è l’aspetto, quest’ultimo, che più interessa a Chivu, che infatti è deciso a lanciarlo titolare contro il River. La strana prima volta di Esposito vede la luce a Seattle, dunque. Può mettere la prima pietra per prendersi definitivamente l’Inter più grande che gli sia mai capitata", scrive La Gazzetta dello Sport.