Saranno più di quattromila i tifosi del Pisa presenti a San Siro per la sfida contro l’Inter di domani sera, venerdì 23 gennaio.
Inter-Pisa, mini esodo dei toscani a San Siro: il dato sui tifosi attesi al Meazza
I tifosi toscani sono pronti a seguire la propria squadra in occasione della sfida del Meazza contro l'Inter
Come riferisce il Corriere dello Sport, la tifoseria nerazzurra si prepara ad un vero e proprio mini esodo in direzione Meazza per sostenere la squadra di Gilardino nella sfida contro l’Inter di Chivu.
