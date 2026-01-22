FC Inter 1908
Inter-Pisa, mini esodo dei toscani a San Siro: il dato sui tifosi attesi al Meazza

Inter-Pisa, mini esodo dei toscani a San Siro: il dato sui tifosi attesi al Meazza - immagine 1
I tifosi toscani sono pronti a seguire la propria squadra in occasione della sfida del Meazza contro l'Inter
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Saranno più di quattromila i tifosi del Pisa presenti a San Siro per la sfida contro l’Inter di domani sera, venerdì 23 gennaio.

Come riferisce il Corriere dello Sport, la tifoseria nerazzurra si prepara ad un vero e proprio mini esodo in direzione Meazza per sostenere la squadra di Gilardino nella sfida contro l’Inter di Chivu.

(Fonte: Il Corriere dello Sport)

