Sempre lavoro personalizzato per Bisseck e Zielinski mentre ad Appiano Gentile potrebbero presto rivedersi anche Mehdi Taremi e Davide Frattesi . Come spiega oggi il Corriere dello Sport, "l’attaccante iraniano già domani può tornare alla Pinetina, anche se il club nerazzurro sta cercando di piazzarlo altrove e lui punta a restare in Europa per giocarsi le proprie chance ad alti livelli.

Il centrocampista invece è stato operato tre settimane fa all’ernia bilaterale e aspetta soltanto di tornare ad Appiano per iniziare un lavoro dedicato sul campo. I nerazzurri agli ordini di Chivu continueranno con le doppie sedute d’allenamento sia oggi sia domani, poi domenica mattina (alle 10.30) è prevista la prima amichevole, in programma contro l’Under 23 di Vecchi che tra l’altro in Serie C esordirà in contemporanea con la prima squadra (a Novara il 25 agosto)".