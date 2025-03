Il giorno dopo le vittorie in rimonta di Inter e Milan contro Monza e Lecce, dalle colonne del Corriere della Sera , Arianna Ravelli ha analizzato le gare delle due milanesi. "Lo 02 è il prefisso che sveglia Milano. Sotto di due reti in modo abbastanza sorprendente (almeno per i nerazzurri, ché la difesa rossonera ha abituato a tutto), Inter e Milan ne fanno tre (più un palo a testa), si salvano la serata ed evitano conseguenze nefaste sui rispettivi cammini".

"Il Milan si è risparmiato un altro probabile cambio di allenatore, ma il suo tempo resta un tempo liquido e vuoto, che andrà riempito di senso da qui al 25 maggio causa stagione ormai compromessa. Mentre quello dell’Inter è tutto sostanza, con ogni minuto decisivo, anzi vitale sulla strada del treble, come dice Inzaghi. Che forse però dovrebbe smettere di dirlo ai suoi, che già (Mkhitaryan dixit) si considerano ingiocabili, e non è la prima volta che entrano in campo con presunzione: questa volta è andata bene, ma così, anche l’ultima in classifica può dare fastidio".