GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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Archiviata l'importante vittoria di Bologna, ora la testa dell'Inter è tutta sulla Champions League dopo la brutta batosta col Club Brugge: mercoledì a San Siro arriva lo Shakhtar Donetsk. Secondo il Corriere dello Sport Cristian Chivu, "che per l'occasione non recupererà nessuno degli infortunati (il primo a rientrare potrebbe essere Stones per il derby del 31 ottobre), sta già studiando la ricetta per inseguire il primo successo stagionale in campo internazionale e interrompere la striscia di quattro sconfitte che va avanti dallo scorso anno.

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Certo il rientro dal primo minuto in cabina di regia di Hakan Calhanoglu, con Barella ancora alla sua destra e la bagarre per un posto a sinistra: se lo contendono Sucic, Mkhitaryan e Zielinski, ma è probabile che Chivu scelga uno tra il croato e l'armeno, riservandosi di giocarsi magari il jolly polacco a gara in corso, provando a gestire Calhanoglu anche per le prossime partite.

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Carlos Augusto, migliore in campo al Dall'Ara, scalpita e in cuor suo sa già che le possibilità di essere titolare in Champions League, dove tra l'altro ha già segnato al Real Madrid, sono assolutamente alte. Resta da capire soltanto in quale zona di campo. Il brasiliano potrebbe agire al posto di Dimarco, ma al momento è anche l'unica alternativa ai tre titolari in difesa e potrebbe anche far rifiatare Bastoni nell'unica variazione del terzetto rispetto alle ultime gare. In porta potrebbe essere arrivato il momento del debutto ufficiale per Ivan Provedel".