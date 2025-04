Tra le tante cose a cui deve pensare mister Inzaghi c'è anche il problema dei diffidati in Champions. Sono ben 6 i giocatori che sono in diffida, 5 saranno in campo dal 1' contro il Bayern per cercare di conquistare la semifinale.

"Tra i pensieri di Simone Inzaghi – non sono certo pochi al momento -, ce n’è uno colorato, tendente tra il giallo e il rosso. Sei suoi soldati, infatti, in caso di ammonizione contro il Bayern al ritorno dei quarti, salterebbero l’eventuale andata della semifinale di Champions, attesa (assai probabilmente) a Barcellona tra il 29 e il 30 aprile. In più, sotto diffida ci sarebbe pure lui stesso, il tecnico nerazzurro che vive la panchina, soprattutto quest’anno, come un fascio di nervi. Inzaghi non c’era al Tardini proprio per una squalifica da troppe proteste. Nell’elenco dei giocatori a rischio, ci sono solo titolarissimi e questo alza ancora di più l’allarme in vista di mercoledì: sono Lautaro più Barella e Mkhitaryan più Bastoni e Pavard. Insomma, non c’è reparto che non sia toccato. E più va aggiunto Dumfries, anche se è l’unico che potrà starsene tranquillo senza rischiare: vedrà il match dalla tribuna rossa di San Siro, non lontano dai dirigenti, proprio come fatto contro il Cagliari", sottolinea La Gazzetta dello Sport.