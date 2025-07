"L’impressione è che in A si riparta dal dualismo dell’ultima stagione: Napoli-Inter. Il vantaggio dei campioni s’è ampliato, ma i nerazzurri possono accorciarlo con nuovi innesti da prima squadra. Non che non siano arrivati giocatori interessanti o di prospettiva: Esposito e Sucic sono titolari aggiunti, Luis Henrique e Bonny dovrebbero garantire un turnover all’altezza, insomma la panchina dell’Inter non ha più i limiti della scorsa stagione. Ma il campetto titolare di Chivu, oggi, pare identico a quello di Inzaghi, però con un anno in più. Due nomi Il club sta lavorando sulla svolta. Lookman è un’attaccante velocissimo e imprevedibile che può creare un problema opposto: la rivalità in attacco. Se Calha chiude le vecchie questioni e torna Calha, l’Inter ha ancora uno dei registi top d’Europa. Però servono un nome forte anche in difesa (Leoni?), meno prevedibilità tattica dopo anni di immutabile 3-5-2 e tanta voglia di riscatto".