"Per chi non potrà seguire la squadra a Monaco di Baviera, è pronto il maxi schermo di San Siro. I tifosi dell’Inter avranno l’opportunità di vedere la finale di Champions League sabato contro il Psg al Meazza, che aprirà i cancelli come già accadde nel 2023 per l’altra finale con il Manchester City. Sarà una notte piena di passione, con i tifosi che vivranno un’esperienza emozionante a partire dalle 19, quando apriranno i cancelli di San Siro. Show, intrattenimento e attesa del fischio d’inizio, fissato per le 21 - si legge in una nota del club nerazzurro -. I biglietti saranno in vendita da martedì 27 maggio (oggi ndr) a partire da 10 euro su vivaticket.com", scrive La Gazzetta dello Sport.